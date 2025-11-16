Fútbol. El lateral Alejandro Jiménez, baja en la selección española sub-21 para el duelo ante Rumanía
Fútbol. El lateral Alejandro Jiménez, baja en la selección española sub-21 para el duelo ante Rumanía
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MADRID, 16 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El lateral español del Bournemouth Alejandro Jiménez ha abandonado la concentración de la selección española sub-21, una baja por la que no se incorporará ningún jugador a la concentración, por lo que el equipo se desplazará este lunes a Rumanía con 22 futbolistas.
El madrileño, que no disputó ningún minuto en la victoria de la 'rojita' el pasado viernes ante San Marino (7-0), será la única baja de David Gordo para el importante duelo del próximo martes ante Rumanía en Sibiu. Una baja que deja a Iván Fresneda como único lateral derecho disponible para el duelo en tierras rumanas.
Más leídas
- 1
Agenda de TV del domingo: los Pumas, Vélez - River, Boca, final Alcaraz - Sinner y Abierto de Palermo
- 2
Viajó a Cancún por su cumpleaños, tuvo un ACV y terminó en terapia intensiva: buscan recaudar US$50.000 para pagar los gastos
- 3
Un grito de desahogo que ni el diluvio pudo acallar: justicia por Cecilia
- 4
Los Pumas - Escocia, por el sexto puesto que garantiza ser cabeza de grupo en el Mundial