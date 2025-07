Fútbol.- El lateral Álvaro Carreras firma con el Real Madrid por las próximas seis temporadas

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - Lateral izquierdo español Álvaro Carreras se convirtió este lunes en nuevo jugador del Real Madrid, club con el que llega a un acuerdo para las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, procedente del Benfica portugués, según un comunicado. "El Real Madrid CF y el Sport Lisboa e Benfica han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Álvaro Carreras, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2031", informó la entidad blanca en su página web. Carreras se formó en la cantera del conjunto merengue, donde jugó entre 2017 y 2020 en las categorías cadete y juvenil. En la temporada 2020-21, fichó por el Manchester United, disputando ese curso 23 encuentros y marcando 3 goles con el filial de los 'Diablos Rojos'. Después de ser elegido mejor jugador sub-23 del club inglés esa campaña, se marcha cedido un año al Preston y, en septiembre de 2023, al Granada, hasta que en enero de 2024 acaba cedido en el Benfica la temporada 2023-24. El club portugués completó su traspaso definitivo el pasado verano. Y este último curso fue el de su explosión, jugando un total de 44 encuentros, en los que celebró 3 tantos y repartió 10 asistencias. Además, sumó a su palmarés la Taça de Portugal, su único trofeo hasta el momento. El joven lateral izquierdo, de Ferrol y 22 años, llega al Real Madrid después de un largo tira y afloja entre el club merengue y el portugués, con el que llegó a disputar el reciente Mundial de Clubes. Un torneo en el que también ha mostrado un gran nivel Fran García, actual dueño del carril izquierdo madridista y con el que deberá competir Carreras por un puesto en el once. Esta llegada, además, cerraría la puerta de la continuidad a Ferland Mendy, que sigue lesionado. Carreras será presentado este martes en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, después de que el presidente del club, Florentino Pérez, reciba al jugador para el acto protocolario de la firma que vincula al lateral con la entidad las próximas seis temporadas. Después, atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa. El joven futbolista se despidió del Benfica, su "casa durante un año y medio", en un mensaje en redes sociales. "Solo tengo palabras de agradecimiento para cada compañero, entrenador, empleado y directivo que ha formado parte de este camino. No es fácil encontrar las palabras pero quiero hablar de corazón", escribió. "Gracias por confiar en mí, por hacerme crecer como jugador y como persona. Me llevo recuerdos imborrables, grandes aprendizajes y el cariño de una hinchada que siempre estuvo ahí. No es fácil, pero me voy con el corazón lleno y persiguiendo mi sueño, sabiendo que siempre he tratado de dar lo mejor por el manto sagrado. 'Obrigado' por todo. Hasta siempre", concluyó el texto.