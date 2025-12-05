Fútbol. El lateral inglés Alexander-Arnold no coge el tren del Real Madrid

MADRID, 5 Dic. 2025 (Europa Press) -

El lateral derecho inglés Trent Alexander-Arnold se lesionó este miércoles ante el Athletic Club en San Mamés, cuando estaba firmando su mejor partido con el Real Madrid desde su llegada en verano, muy inspirado en la labor ofensiva y asistiendo al francés Kylian Mbappé en el primer tanto del triunfo madridista (0-3).

El inglés llegó este verano procedente del Liverpool FC para ser importante en una demarcación dominada en la última década por Dani Carvajal, aunque sin un recambio de garantías en los últimos años. Y Alexander-Arnold fue el elegido, avalado por su gran golpeo de balón y una técnica envidiable, aunque con dudas por su nivel defensivo.

Y esto es lo que más ha mostrado en este inicio de curso con el Real Madrid, donde todavía no ha sabido adaptarse y es incapaz de encadenar más de cuatro partidos como titular por culpa de las lesiones. El último problema muscular, este miércoles en Bilbao coincidiendo con su mejor partido, para irse sustituido en el minuto 55 y que, según las informaciones podría hacer que no volviese hasta febrero.

Pero hasta ese momento, estaba siendo su mejor encuentro con la camiseta blanca. El inglés fue influyente en el ataque blanco, dando 3 pases claves, muy por encima de los 1,1 que promedia en 10 partidos disputados en LaLiga EA Sports.

Aunque la virtud que más explotó este miércoles es su preciso desplazamiento en largo, con un sobresaliente 7/10 en pases largos acertados, como con el que asistió a Kylian Mbappé para abrir la lata en San Mamés. Y es que ese ha sido uno de los recursos más utilizados por Arnold en los últimos tres partidos: puso 17 ante el Elche CF en el Martínez Valero, 10 en Montilivi frente al Girona FC y los 7 de San Mamés en menos de 60 minutos.

El '12' del Real Madrid, con un 84% de pases precisos, vivió mucho tiempo en campo rival e intentó hasta 7 centros, conectando con algún compañero en 2 de ellos. De hecho, Alexander-Arnold fue el que puso un centro medido a Mbappé para que este asistiera a Eduardo Camavinga en el 0-2, un tanto tras una gran jugada colectiva con el lateral inglés como uno de sus protagonistas.

Además, en defensa cumplió, aunque fue un partido en el que el Athletic mostró poca intensidad y apenas estuvo exxigido atrás por los extremos rojiblancos. Así, solo fue una vez regateado y ganó la mitad de los duelos (1/2). Todos estos datos en menos de una hora sobre el césped por una lesión muscular en el cuádriceps.

Pero, cuando el lateral empezaba a carburar con un ritmo constante en su adaptación, otra lesión -ya es la segunda en casi cuatro meses- ha supuesto un frenazo en su rendimiento. Alexander-Arnold arrancó el curso como titular ante Osasuna, aunque solo repitió frente al RCD Mallorca, ambos partidos en casa, antes de que se lesionara el 16 de septiembre.

Ese problema en los isquiotibiales le dejó fuera de las convocatorias en 7 encuentros y no volvió al césped, hasta su regreso a Anfield, aunque solo 10 minutos, el pasado 4 de noviembre. Y a partir del Elche, y sin un lesionado Dani Carvajal, encadenó cuatro titularidades jugando todos los minutos, pero, de nuevo, la enfermería le impide seguir dando pasos en su aclimatación.