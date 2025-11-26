Fútbol. El lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo también es baja en el Sevilla para el derbi ante el Betis
Fútbol. El lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo también es baja en el Sevilla para el derbi ante el Betis
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda y es baja en el Sevilla FC para el derbi andaluz ante el Real Betis de este domingo (16.15 horas), partido para el que el técnico Matías Almeyda debe buscar una solución al carril zurdo.
"Gabriel Suazo sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda detectada tras el partido ante el RCD Espanyol, según informan los servicios médicos del Sevilla FC", informó el equipo nervionense en un comunicado.
El chileno queda "pendiente de evolución", pero no estará disponible para el derbi de este domingo frente al Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-26. Su baja se suma a las de Rubén Vargas y Adnan Januzaj, mientras que Almeyda ha recuperado a César Azpilicueta y Nemanja Gudelj ha arrancado la preparación del derbi realizando trabajo específico en el gimnasio.
- 1
Identificaron cuatro de casos de sarampión en una familia de turistas que viajó por el país en micros de larga distancia
- 2
Córdoba: avanzan las obras del parque acuático más grande del país, con 30 toboganes y más de 50 atracciones
- 3
Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” por el aumento del “hambre”
- 4
Crimen en City Bell: atraparon al principal sospechoso por el homicidio de la psiquiatra de 68 años