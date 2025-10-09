Fútbol.- El Levante UD y Emily Lima acuerdan rescindir su contrato como entrenadora del equipo femenino
Fútbol: El Levante UD y Emily Lima acuerdan rescindir su contrato como entrenadora del equipo femeni
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -
La dirección deportiva del Levante UD y Emily Lima han llegado a un acuerdo para la rescisión, de mutuo acuerdo, del contrato de la brasileña-portuguesa como entrenadora del primer equipo femenino, según confirmó este viernes el conjunto 'granota'.
Lima asumió el cargo en el equipo valenciano el pasado mes de agosto, tras su paso por la selección de Perú, pero no ha tenido demasiada fortuna y el Levante UD marcha colista de la Liga F Moeve con un punto, logrado ante el recién ascendido Alhama CF El Pozo, y cinco derrotas, con tan sólo dos goles anotados, por once recibidos.
"Desde el Levante UD queremos agradecer a Emily Lima su compromiso, implicación y profesionalidad desde su llegada a la entidad, y le deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos personales y profesionales.
A partir de este momento, Santi Triguero, analista del Levante UD Femenino B, asumirá la dirección del equipo desde el banquillo", apuntó el club 'granota'.
