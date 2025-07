Fútbol: El Liverpool homenajeará a Diogo Jota y a su hermano André Silva en el amistoso ante el Preston de este domingo

Madrid, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El Liverpool ha preparado una serie de homenajes al exfutbolista 'red' Diogo Jota y su hermano André Silva, fallecidos en un accidente de tráfico en la A-52 de Zamora el pasado 3 de julio, en el encuentro amistoso de este domingo a las 16.00 horas en Deepdale ante el Preston North End. Los 'reds' saltarán al terreno de juego este domingo para disputar un amistoso en Deepdale por primera vez desde que los hermanos portugueses fallecieran trágicamente en un accidente de tráfico el pasado 3 de julio en una carretera de Zamora, a la altura de Cernadilla. Antes del inicio del partido, programado para las 16.00 hora peninsular española, se interpretará el himno del Liverpool, el 'You'll Never Walk Alone', y el Preston depositará una corona de flores junto a la afición visitante. Además, se guardará un minuto de silencio en memoria de Jota y Silva, y se mostrarán vídeos de homenaje en la pantalla y en los indicadores luminosos del terreno de juego, mientras que los jugadores de ambos conjuntos portarán brazaletes negros. El Preston también ha creado una edición conmemorativa del programa del día del partido con textos en recuerdo de ambos futbolistas. El partido se retransmitirá en directo por la televisión del Liverpool no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo, comenzando la retransmisión 45 minutos antes del inicio del encuentro amistoso de pretemporada, el primero que disputa el conjunto 'red' después del trágico accidente mortal.