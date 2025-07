Fútbol: El Liverpool homenajeará este domingo a Diogo Jota y su hermano André Silva en un amistoso ante el Preston

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El Liverpool FC ha anunciado este viernes la retirada del dorsal 20 de todos sus equipos y categorías en honor del exfutbolista 'red' Diogo Jota, fallecido junto a su hermano André Silva en un reciente accidente de tráfico en la A-52 de Zamora y que será homenajeado el próximo domingo con un amistoso en Deepdale ante el Preston North End. Los 'reds' saltarán ese día al terreno de juego a las 15.00 hora local para jugar un partido por primera vez desde que ambos hermanos portugueses murieron trágicamente el pasado 3 de julio en ese accidente en una carretera de Zamora, a la altura de Cernadilla. Antes del encuentro se interpretará el 'You'll Never Walk Alone', himno del Liverpool, y además el Preston depositará una corona de flores junto a la afición visitante. También se guardará un minuto de silencio en memoria de Jota y Silva, y se mostrarán vídeos de homenaje en la pantalla y en los indicadores luminosos del terreno de juego, mientras que los jugadores de ambos conjuntos portarán brazaletes negros. El Preston también ha creado una edición conmemorativa del programa del día del partido con textos en recuerdo de ambos futbolistas. El evento se verá en directo para todo el mundo gracias a la televisión oficial del club inglés, comenzando la retransmisión 45 minutos antes del pitido inicial. RECONOCIMIENTO A SU "INCONMENSURABLE CONTRIBUCIÓN" Por otra parte, el Liverpool subrayó que el 20 fue el número que Jota "llevó con orgullo y distinción", guiando al equipo hacia "innumerables victorias en el proceso". "Después de consultar con su esposa, Rute, y su familia, el club puede anunciar que el número del equipo será retirado en honor y memoria de Diogo en todos los niveles, incluido el LFC Femenino y la Academia", informó la entidad 'red' en un comunicado. "Es un reconocimiento no solo de la inconmensurable contribución que nuestro muchacho de Portugal hizo a los éxitos de los 'reds' en la cancha durante los últimos cinco años, sino también del profundo impacto personal que tuvo en sus compañeros de equipo, colegas y seguidores y las conexiones duraderas que construyó con ellos", agregó la nota de prensa. "Como club, todos éramos muy conscientes del sentimiento de nuestros aficionados, y sentíamos exactamente lo mismo", declaró Michael Edwards, director ejecutivo del área de Fútbol en el Fenway Sports Group, que es el conglomerado empresarial propietario del Liverpool. "Para nosotros era de vital importancia involucrar a la esposa de Diogo, Rute, y a su familia en la decisión y asegurarnos de que fueran los primeros en conocer nuestra intención. Creo que esta es la primera vez en la historia del Liverpool que se otorga tal honor a una persona. Por lo tanto, podemos decir que este es un homenaje único a una persona excepcionalmente maravillosa", aseveró Edwards al respecto. "Al retirar este número del equipo, lo hacemos eterno y, por lo tanto, nunca lo olvidaremos. Diogo llegó a nosotros en 2020, nos pidió el dorsal 20 y lo llevó con honor, distinción y cariño. En lo que respecta al Liverpool, él será para siempre nuestro número 20", concluyó Edwards.