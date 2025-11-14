Fútbol. El Madrid busca la locura en Barcelona con un segundo asalto que apriete la Liga F

BARCELONA, 14 Nov. 2025 (Europa Press) -

El gran foco de la jornada 11 de la Liga F Moeve será el Clásico que enfrentará al Barça Femení y al Real Madrid CF Femenino este sábado, un duelo decisivo en la lucha por el liderato que se jugará a las 16.00 horas en el Estadi Olímpic Lluís Companys, con la revancha 'culer' en marcha, mientras que

El Barça Femení domina la clasificación de la Liga F Moeve con 27 puntos en 10 jornadas, mientras que el Real Madrid acumula 23, empatado con la Real Sociedad. De ahí la importancia de este partido, que es más clave que nunca y que llega después de que el equipo blanco fuera capaz de romper una muy mala racha de 20 derrotas seguidas ante las 'culers'.

Para el Barcelona se trata de mantener la fina ventaja en lo alto de la tabla y evitar sorpresas ante un rival que, en sus filas, ya ha demostrado poder repetir victorias cuando las cosas se tuercen. Las blaugranas necesitan reforzar su liderato, mientras que el Real Madrid busca recortar distancias y ponerse a solo un punto si logra, de nuevo, asaltar Montjuïc.

El historial favorece claramente al Barcelona, porque de los 21 enfrentamientos entre ambos equipos desde la creación del equipo femenino del club blanco, las blaugranas suman todas las victorias salvo una del Real Madrid, en el último choque, y además han anotado 82 goles por los 11 del club madrileño.

El Real Madrid, que llega a la cita tras una contundente victoria por 5-0 ante el Alhama CF ElPozo en la jornada 10, traslada confianza al duelo contra las blaugranas, que golearon al Deportivo Abanca (8-0) en su último partido liguero, reforzando su estado de forma como hicieron también en la 'Champions' ante el OH Leuven (3-0), todo ello para olvidar el 1-0 en Zubieta, ante la Real Sociedad, dos jornadas ligueras atrás.

Las bajas en el equipo de Pere Romeu son dos piezas importantes: Salma Paralluelo y Patri Guijarro, que no podrán estar disponibles para este choque clave, lo que abre aún más la posibilidad de que el Real Madrid, que viene de rescatar un punto europeo ante el Paris FC (1-1), aproveche para dar un golpe de efecto. Porque dos victorias seguidas en Barcelona sería romper, ya del todo, la hegemonía y aplastante superioridad 'culer' de antaño.

El Real Madrid, dirigido por Pau Quesada, confía en jugadoras como la escocesa Caroline Weir, que suma ya cuatro goles en esta Liga F y fue clave en la última victoria blanca en Barcelona con un doblete. Esa experiencia podría ser determinante. Pero el Barça llega con la presión, positiva, de que solo la Real Sociedad ha logrado derrotarlas esta temporada entre todas las competiciones.

En definitiva, el Clásico ante el Barça Femení representa para el Real Madrid una oportunidad de apretar la Liga F y acercarse al liderato, mientras que para las catalanas es la ocasión perfecta para demostrar que sigue una marcha por delante y que sabe gestionar los momentos de máxima presión.

Más allá del Clásico, otros partidos de la jornada 11 también llaman la atención: el Atlético de Madrid Femenino, cuarto con 21 puntos, recibe al FC Badalona Women en casa, y las rojiblancas anhelan poder entrar en la zona Champions ante un Badalona que, octavo, quiere dar la sorpresa.

Por otro lado, la Real Sociedad visita al Athletic Club, en partido clave para las aspiraciones de Champions de las donostiarras y en un derbi vasco algo desigual, con 14 puntos de diferencia para las 'txuri-urdines'. Y es que las donostiarras podrían salir segundas si ganan y tropieza el Real Madrid, mientras que el Athletic tiene una sola victoria hasta ahora, la lograda en la anterior jornada en otro derbi contra el Eibar (2-0).

El Costa Adeje Tenerife, quinto en la tabla con 19 puntos, se mide al Granada CF Femenino el domingo en un duelo clave para las tinerfeñas, que quieren afianzarse en la zona alta ante un Granada que ha dado batalla en salidas anteriores.

Por debajo, el Sevilla FC (séptimo, con 14 puntos) visita al DUX Logroño, penúltimo clasificado, el domingo a las 16:00 horas en un choque de urgencias de puntos para ambos equipos, mientras que el SD Eibar recibe al RCD Espanyol con tan solo un punto de diferencia entre ambos a favor de las vascas.

Mientras que Barça, Real Madrid y Real Sociedad tiran del tren liguero, el Atlético de Madrid, Costa Adeje Tenerife y otros se disputan cuotas europeas y, en la parte baja, la batalla por sumar en esta jornada 11 se intensifica y cada punto cuenta cada vez más.