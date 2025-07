Fútbol: El Mallorca ficha a Pablo Torre procedente del Barça hasta 2029

BARCELONA, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El RCD Mallorca anunció este lunes un acuerdo con el FC Barcelona para el traspaso del centrocampista español Pablo Torre, quien firma hasta 2029 con el club bermellón y que se convierte en su primer fichaje, poniendo fin a su etapa como jugador blaugrana tras tres temporadas, según un comunicado. "Pablo Torre es nuevo jugador del RCD Mallorca para las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. Torre llega traspasado procedente del FC Barcelona, equipo por el que fichó en 2022 y con el que ha ganado dos ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey", informó el club bermellón en su página web. Por su parte, el FC Barcelona deseó al jugador "mucha suerte y éxitos en el futuro, tanto a nivel personal como profesional", además de informar de que el club azulgrana "se reserva un derecho de recompra y un porcentaje de la plusvalía de una futura venta del centrocampista". El futbolista cántabro llegó al Barça en 2022 procedente del Racing de Santander, equipo con el que logró el ascenso a LaLiga Hypermotion antes de aterrizar en 'Can Barça'. Sin embargo, no contó con demasiado protagonismo para el entonces entrenador 'culer' Xavi Hernández, disputando únicamente 16 partidos en toda la temporada. En búsqueda de más minutos, el centrocampista fue cedido el curso siguiente al Girona. En el conjunto dirigido por Míchel Sánchez disfrutó de más oportunidades, pero no terminó de asentarse en el equipo catalán, que ese año logró la clasificación a la Liga de Campeones tras acabar LaLiga EA Sports en tercera posición. En su regreso al Barça y con la llegada al banquillo de Hansi Flick, Torre parecía que iba a contar con más minutos, pero una fractura en el quinto metacarpiano de la mano izquierda le hizo perderse toda la pretemporada. Debido a la alta competencia, el santanderino solo disputó diez partidos en la competición liguera, en los que anotó tres goles, dos de ellos en la goleada (5-1) frente al Sevilla. El joven centrocampista abandona el club blaugrana antes de que el próximo verano terminase su contrato. En búsqueda de más oportunidades, Torre firma para las próximas cuatro temporadas con el Mallorca, equipo en el que espera mostrar todo su potencial y que empezará la temporada frente al Barça el 16 de agosto (19.30 horas) en Son Moix.