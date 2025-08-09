Fútbol: El Manchester United cierra su 'tridente' con el fichaje del esloveno Benjamin Sesko

MADRID, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Manchester United ha cerrado este sábado el fichaje del delantero del RB Leipzig Benjamin Sesko, una operación valorada en 73,7 millones de libras -85,09 millones de euros-.

Tras acabar decimoquinto en la Premier League la temporada pasada -su peor campaña en la máxima categoría en 51 años- y perder la final de la Liga Europa ante el Tottenham, los 'Diablos Rojos' han pasado el verano acometiendo una llamativa reconstrucción.

Los hombres de Rúben Amorim ficharon al exatlético Matheus Cunha, procedente del Wolverhampton, por 62,5 millones de libras -72,16 millones de euros-, y al franco-camerunés Bryan Mbeumo, del Brentford, por 65 millones -75,04 millones de euros-, más 6 millones -6,93 millones de euros- en variables, y reforzaron su ataque con la llegada de Sesko.

El futbolista de 22 años ha firmado un contrato hasta 2030 con el United, que, según PA, pagará al Leipzig 66,3 millones de libras más 7,4 millones en posibles cláusulas adicionales.

"La historia del Manchester United es muy especial, pero lo que realmente me entusiasma es el futuro. Cuando hablamos del proyecto, quedó claro que todo está preparado para que este equipo siga creciendo y vuelva a competir pronto por los trofeos más importantes", señaló Sesko, que será presentado al público de Old Trafford en el amistoso de este sábado contra la Fiorentina.

"Desde el momento en que llegué, pude sentir la energía positiva y el ambiente familiar que ha creado el club. Es el lugar perfecto para alcanzar mi máximo nivel y cumplir todas mis ambiciones. Estoy impaciente por empezar a aprender de Rúben y a conectar con mis compañeros para lograr el éxito del que todos sabemos que somos capaces juntos", añadió.

El internacional esloveno ha estado durante mucho tiempo en el radar de los 'Red Devils', remontándose a cuando dejó el Domzale de su país por el RB Salzburgo en 2019, y anotó 21 goles en todas las competiciones la temporada pasada.

El Newcastle hizo el primer movimiento por Sesko este verano, pero el jugador eligió al United, que abre su campaña en la Premier League en casa contra el Arsenal el próximo domingo.

El director de fútbol del United, Jason Wilcox, explicó que Sesko posee "una rara combinación de velocidad electrizante y capacidad para dominar físicamente a los defensas".

"Eso le convierte en uno de los jóvenes talentos más excepcionales del fútbol mundial. Hemos seguido de cerca la carrera de Benjamin; todos nuestros análisis de datos e investigaciones concluyeron que posee las cualidades y la personalidad necesarias para prosperar en el Manchester United", subrayó.

"Trabajando bajo la dirección de Rúben y de nuestro excelente equipo de rendimiento, Benjamin se une al entorno perfecto para ayudarle a alcanzar su potencial de clase mundial.

El deseo que han mostrado todos nuestros nuevos fichajes de unirse al club este verano pone de relieve el atractivo y la talla del Manchester United mientras seguimos construyendo y desarrollando un equipo capaz de luchar por los máximos honores", concluyó.