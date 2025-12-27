Fútbol.-El Manzanares, el Jaén y el Valdepeñas completan el cartel de la Copa de España masculina

MADRID, 27 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Quesos El Hidalgo Manzanares, el Jaén Paraíso Interior y el Viña Albali Valdepeñas, tras los resultados de la jornada 15 en la Primera División, se han unido este sábado a ElPozo Murcia Costa Cálida, FC Barcelona, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Movistar Inter e Illes Balears Palma Futsal en el cartel de la próxima Copa de España masculina.

En esta decimoquinta y última fecha de la primera vuelta, la afición del Manzanares fue la primera en celebrar el billete para el torneo copero. Y lo hizo tras la victoria por 4-0 de los suyos, que ahora lucen 26 puntos en la tabla, ante un Valdepeñas (22 pts.) que sufrió hasta el final de la tarde para verse clasificado gracias a resultados ajenos.

En esa misma coyuntura estaban el Jaén y el Palma Futsal en su duelo directo y que se decantó finalmente para los andaluces por 4-2. Ambos equipos, ahora con 24 puntos, se quedaron dentro del top 8 de una tabla liguera cuyo liderato ostenta ElPozo Murcia (36 pts.), después de haber empatado (2-2) en casa frente al Barça (33 pts.).

Por otra parte, el Cartagena (25 pts.) perdió por 4-3 en su visita a un Industrias Santa Coloma (14 pts.) que quiere alejarse del descenso. Además, el Inter (25 pts.) también jugará el certamen copero pese a empatar (3-3) con un Servigroup Peñíscola (17 pts.) que está de capa caída.

La locura del derbi autonómico entre Noia Portus Apostoli (21 pts.) y O Parrulo Ferrol (20 pts.) acabó con un 8-5 a favor del conjunto noyés, pero quedándose sin el premio de clasificarse para una XXXVII edición de la Copa de España de fútbol sala que se celebrará del 19 al 22 de marzo.