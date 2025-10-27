Fútbol. El Nápoles perderá varias semanas al belga Kevin de Bruyne por una "grave rotura" muscular.

LA NACION

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Nápoles italiano, actual campeón de la Serie A, podría perder por un espacio largo de tiempo al centrocampista belga Kevin de Bruyne por culpa de una "grave rotura" muscular que se produjo el pasado sábado ante el Inter de Milán tras el lanzamiento de un penalti.

"Tras la lesión sufrida durante el partido contra el Inter, Kevin de Bruyne se sometió a pruebas en el Hospital Pineta Grande, que revelaron una rotura grave del bíceps femoral del muslo derecho. El internacional italiano ya ha comenzado su programa de rehabilitación", informó el conjunto napolitano este lunes en su página web.

El belga se hizo daño al anotar la pena máxima que supuso el 1-0 en la victoria por 3-1 ante el conjunto 'neroazzurro' y tuvo que ser sustituido a los pocos minutos. El tipo de lesión podría provocar que el internacional esté alejado de los terrenos de juegos hasta 2026, según los medios italianos.

