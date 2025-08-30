LA NACION

Fútbol: El Newcastle inglés ficha al joven delantero alemán Nick Woltemade

Fútbol: El Newcastle inglés ficha al joven delantero alemán Nick Woltemade

Fútbol: El Newcastle inglés ficha al joven delantero alemán Nick Woltemade
OLI SCARFF - AFP

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Newcastle United inglés anunció este sábado que ha cerrado un acuerdo para el fichaje del prometedor delantero alemán Nick Woltemade, un refuerzo que llega procedente del Stuttgart y podría acercar la salida del sueco Alexander Isak al Liverpool FC.

El club de la Premier League no desveló detalles de este acuerdo, pero según los medios, Woltemade, que en verano había sonado con fuerza para el Bayern Múnich, firmó un contrato de larga duración y su nuevo equipo habría pagado por el traspaso entre 69 millones y 78 millones de euros, lo que eclipsaría los 63 millones que pagaron hace tres años las ‘Urracas’ precisamente por Isak, hasta ahora el jugador más caro de la historia del Newcastle.

El internacional alemán, de 23 años, empezó su carrera en el Werder Bremen antes de fichar por el Stuttgart el verano pasado y consolidarse rápidamente como uno de los mejores delanteros de la Bundesliga. "Dejar Alemania es un gran paso en mi vida, pero todo el mundo me ha acogido tan bien que ya me siento como en familia", declaró Woltemade en un comunicado del Newcastle.

Eddie Howe, entrenador del conjunto inglés, rival en la Liga de Campeones del FC Barcelona y el Athletic Club, se mostró feliz por este fichaje. "Estamos encantados de haber concretado el fichaje de Nick tan rápidamente. Encaja perfectamente con el perfil que buscábamos para nuestro ataque. Es fuerte en muchos aspectos, tiene una gran capacidad técnica y ha demostrado ser una auténtica amenaza en una de las mejores ligas europeas, pero también está en una edad en la que aún tiene mucho margen de desarrollo y crecimiento", subrayó.

