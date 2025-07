Fútbol: El nombramiento de Jan Urban como seleccionador de Polonia facilita el regreso de Robert Lewandowski

MADRID, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - El exjugador polaco Jan Urban, de 63 años, ha sido nombrado este miércoles como nuevo seleccionador nacional masculino de fútbol, lo que podría propiciar el regreso a las convocatorias del delantero Robert Lewandowski, que estaba enemistado con el anterior técnico, Michal Probierz. La Federación Polaca de Fútbol (PZPN) informó de que Urban asumirá el cargo y que será presentado formalmente el próximo jueves en Varsovia. Lewandowski, que ha marcado 85 goles en 158 partidos con su selección, dijo el mes pasado que no volvería a jugar mientras Probierz estuviera al mando, después de que el seleccionador le despojase de la capitanía. Probierz acabó dimitiendo después de que Polonia perdiera en Finlandia un partido de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 ya sin Lewandowski, quien no formó parte de esa convocatoria porque necesitaba descansar tras una larga temporada con el FC Barcelona. El portal web de 'Onet' afirmó que Lewandowski estaba listo para volver a las órdenes de Urban, pero éste aún no lo ha confirmado. Urban entrenó por última vez al Górnik Zabrze desde marzo de 2023 hasta abril de este año y también ha dirigido a clubes como el Legia de Varsovia y el CA Osasuna, en este caso durante 27 partidos de la temporada 2014/15. Además, durante su etapa como futbolista, Urban militó en España cinco años y medio en Osasuna (de julio de 1989 a enero de 1995), luego medio año en el Real Valladolid (de enero de 1995 a julio de 1995) y después otro año y pico en el CD Toledo (de julio de 1995 a octubre de 1996).