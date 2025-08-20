Fútbol.- El osasunista Abel Bretones, sancionado con dos partidos por su expulsión ante el Real Madrid

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

El futbolista español Abel Bretones, lateral izquierdo del CA Osasuna, ha sido sancionado este miércoles por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con dos partidos de suspensión debido a su expulsión con roja directa durante el encuentro ante el Real Madrid correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports.

Cuando transcurría el minuto 90 de un duelo que acabó con victoria del Real Madrid por 1-0 en el Estadio Santiago Bernabéu, Abel Bretones cometió junto a la línea de banda una falta sobre Gonzalo García en una acción que el árbitro Adrián Cordero Vega consideró como codazo.

Tras acuerdo del Comité de Disciplina de la RFEF, Bretones recibió esa sanción porque había hecho su gesto "de manera violenta al margen del juego" y sin estar "en posibilidad de disputar el balón", según el artículo 130.2 del Código Disciplinario, acarreándole además "multas accesorias" en aplicación del artículo 52 de ese mismo código.

La RFEF desestimó así las alegaciones del club osasunista, que señalaba en su recurso "un error en la apreciación de los hechos por parte del árbitro, asumiendo que se produce una acción antirreglamentaria, pero que debería haber sido merecedora de una mera amonestación en lugar de la expulsión acordada por el colegiado".