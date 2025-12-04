Fútbol.- El Parlament pide que se reconozcan oficialmente a las selecciones deportivas catalanas

BARCELONA, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles una moción que insta al Govern a pedir al Gobierno central a "reconocer oficialmente a las selecciones deportivas catalanas y hacer las modificaciones normativas necesarias para hacer posible su participación en competiciones internacionales oficiales".

Se trata de un texto a iniciativa de Junts que ha salido adelante con los votos a favor de Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana (AC), el voto en contra de PP y Vox y la abstención de PSC-Units.

La moción también reclama reducir el IVA de la práctica deportiva, así como deducir el tramo autonómico del IRPF "el 15% del importe de las cuotas satisfechas por la práctica de actividad deportiva, en instalaciones públicas o privadas, en concepto de gastos de salud".

Ha prosperado también un punto que pide destinar un 1% de los próximos Presupuestos de la Generalitat al sector deportivo e incorporar, en el primer semestre de 2026, un plan de choque de equipamientos deportivos y convocar ayudas a la construcción de nuevos.

Además, los de Carles Puigdemont han reclamado que se garantice la transparencia, la neutralidad y el buen gobierno en la Federación Catalana de Fútbol (FCF) y se monitorice "el previsible futuro proceso electoral de la entidad".