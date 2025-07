Fútbol: El portero alemán Marc-André Ter Stegen anuncia que se operará la espalda

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - El portero alemán y capitán del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, anunció este jueves que se volverá a operar de la espalda, ya que "es la vía más rápida y segura" para recuperarse por completo, al estar "en muy buena forma", pero "no libre de dolor", y avanzó que el proceso de rehabilitación durará "unos tres meses". "Físicamente y atléticamente me siento en muy buena forma, aunque lamentablemente no estoy libre de dolor. Tras conversaciones intensivas con el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos, la vía más rápida y segura para recuperarme por completo es una intervención quirúrgica en la espalda", anunció el guardameta en sus redes sociales. En el comunicado, dirigido a los culés, el portero explica que lleva "con gran orgullo los colores y la camiseta del FC Barcelona", tanto en el campo como fuera, y en los momentos de éxito y en los difíciles. "Hoy es un día difícil para mí a nivel personal", escribió Ter Stegen. El capitán del FC Barcelona ya se operó de la espalda a finales del año 2023, estando 66 días, casi dos meses, fuera de los terrenos de juego. "Esta vez, los médicos creen que serán necesarios unos tres meses por precaución, para no correr riesgos", aseguró el portero en referencia al periodo de recuperación. Ter Stegen recalcó que "la rehabilitación es llevadera y el camino de regreso está marcado", aunque también explicó que, a nivel emocional, le "duele mucho" no poder ayudar al equipo durante los próximos meses. "Os mantendré al tanto de mi recuperación y quiero, de corazón, agradeceros a todos, queridos culés, que estéis siempre a mi lado. No os preocupéis, ¡volveré!", finalizó el comunicado del internacional germano.