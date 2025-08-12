Fútbol: El portero griego Odysseas Vlachodimos llega cedido al Sevilla FC

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Sevilla FC ha cerrado la incorporación para su plantel 2025/26 del futbolista griego Odysseas Vlachodimos, portero de 31 años y 1,91 metros de altura, y que llega al club hispalense cedido por parte del Newcastle United por una temporada.

“El jugador llegó el lunes a Sevilla para cerrar y firmar su contrato y será presentado este miércoles en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán”, precisó este martes la entidad sevillista en su página web.

“Odysseas acumula una dilatada experiencia al más alto nivel europeo. Nacido en Stuttgart (Alemania) en 1994 pero también con nacionalidad griega, el portero empezó su carrera en el VfB Stuttgart, con el que debutó en la Bundesliga en 2015, pasando las siguientes tres temporadas defendiendo el arco del Panathinaikos FC”, apuntó el comunicado oficial.

La misma nota de prensa subrayó que “su buen hacer en Grecia le abrió las puertas de uno de los grandes de Europa, el SL Benfica, donde estuvo cinco temporadas a un gran nivel”.

“En el equipo luso acumuló 225 partidos, 32 de ellos de Champions y 12 de Europa League, y ganó dos Ligas y dos Supercopas de Portugal”, añadió el texto de prensa.

“En 2023 Odysseas aterrizó en la Premier League, concretamente en el Nottingham Forest FC, donde sólo disputó cinco partidos. De ahí pasó al Newcastle United FC, en el que no tuvo la temporada pasada las oportunidades deseadas, aunque sí debutó en la EFL Cup, torneo que acabó ganando el equipo blanquinegro”, se refirió la nota a la Carabao Cup.

Por último, el comunicado sevillista agregó que Vlachodimos “ha tenido la oportunidad de defender la portería de Alemania en categorías inferiores, disputando una Copa del Mundo sub-20 y ganando el Europeo sub-21, eligiendo posteriormente defender los colores de su otro país, Grecia, con cuya selección absoluta disputó 48 partidos desde 2018”.