Fútbol: El portero Julen Agirrezabala llega cedido al Valencia

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El portero español Julen Agirrezabala se ha convertido este viernes en nuevo jugador del Valencia CF, equipo al que llega como cedido procedente del Athletic Club hasta final de temporada, con una opción de compra no obligatoria cuando finalice este plazo. Carlos Corberán ya tiene guardameta para suplir la baja del georgiano Giorgi Mamardashvili, que estaba cedido el año pasado tras fichar por el Liverpool inglés. Julen Agirrezabala, de 24 años, que destaca por "su valentía y dominio del juego aéreo", según explicó el Valencia CF en el comunicado de bienvenida. El guardameta guipuzcoano, con contrato con el Athletic hasta 2027, disputó 29 partidos como 'athleticzale' la pasada temporada, jugando casi toda la Liga Europa y la Copa del Rey, y siendo el portero titular en LaLiga EA Sports mientras Unai Simón se recuperaba de la operación a la que se sometió en su muñeca derecha. En total, ha participado en 65 partidos con los 'leones', ganando la Copa del Rey en 2024, en la que fue titular. El club vasco anunció que el acuerdo de cesión "contempla una compensación económica, además de unas cuantías variables por rendimiento, así como penalizaciones por no participación", junto a la opción de compra no obligatoria al final de la temporada.