Fútbol: El portero Pablo Campos amplía su contrato con el Levante UD hasta 2027

El futbolista español Pablo Campos, portero del Levante UD, continuará defendiendo la camiseta 'granota' durante dos temporadas más, después de haber extendido este viernes su relación contractual hasta el año 2027.

"El guardameta internacional con la selección española sub-21 llegó a la Cantera Granota con 12 años siendo alevín y, tras un paso por las categorías inferiores del FC Barcelona, regresó en 2020 al club de Orriols", recordó el propio Levante en su página web.

"En 2021 formó parte del juvenil A que hizo historia al proclamarse campeón de Liga por primera vez. Posteriormente, dio el salto al Atlético Levante UD y comenzó a compaginar entrenamientos con el filial y el primer equipo", añadió el mismo comunicado oficial.

"Tras su etapa en la SD Amorebieta (2023/24) y en el FC Cartagena (2024/25), ambas en calidad de cedido, el jugador valenciano afrontará su primera campaña como jugador del primer equipo y seguirá vinculado a la entidad levantinista hasta 2027", concluyó la nota de prensa.