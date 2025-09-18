Fútbol: El portugués José Mourinho, nuevo entrenador del Benfica hasta 2027

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) - El portugués José Mourinho fue nombrado este jueves nuevo entrenador del SL Benfica luso, club con el que llega a un acuerdo hasta 2027, después de ser destituido hace menos de un mes como técnico del Fenerbahce turco, para reemplazar a Bruno Lage, según un comunicado de su nuevo club.

“Benfica informa que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José Mourinho para la firma de un contrato de trabajo deportivo que se extenderá hasta el final de la temporada 2026/27”, según informó la entidad en su página web.

Así, el portugués firma por lo que resta de la presente temporada y una más, aunque tanto el club como el entrenador podrán poner fin al actual contrato 10 días después del último encuentro del curso 2025-26, según el comunicado.

Mourinho fue destituido como entrenador del Fenerbahce a finales de agosto, precisamente, tras ser eliminado en la última ronda previa de la Liga de Campeones a manos del Benfica, club al que regresa 25 años después, ya que con las ‘águilas’ vivió su primera experiencia como entrenador principal en la temporada 2000-01.

Será el 13º equipo que entrene Mourinho, que ya se verá las caras el 30 de septiembre con el Chelsea, uno de sus exequipos, mientras que también se verá las caras en la última jornada de la Fase Liga de la Champions, el 28 de enero de 2026, con el Real Madrid, equipo que entrenó entre 2010 y 2013, en el Estadio da Luz.

“Mourinho no necesita presentación. Es un gran honor y un gran orgullo que regrese a una casa que conoce bien, curiosamente, 25 años después. Me preguntabais qué perfil necesitábamos después del partido de Champions, y era el de un ganador, con un currículum ganador. Sería difícil encontrar a alguien con un currículum más amplio”, elogió Rui Costa, presidente del Benfica.

Por su parte, Mourinho aseguró que no llega al club lisboeta para “celebrar” su carrera. “Ningún otro gran club que he tenido la oportunidad de entrenar me ha hecho sentir más honrado, responsable o motivado que ser entrenador del Benfica”, confesó.

“A veces las palabras se las lleva el viento, pero no las acciones, y la promesa es muy clara: viviré para el Benfica, ésa es mi misión. Es un honor inmenso”, destacó el técnico portugués durante la rueda de prensa de presentación.