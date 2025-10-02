LA NACION

Fútbol. El presidente de la RFEF Rafael Louzán asiste al regreso europeo del Rayo en Vallecas

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, asistió este jueves al duelo de la Conference League en Vallecas entre el Rayo y el Shkëndija, regreso a Europa del cuadro madrileño desde su última participación en 2001.

Louzán vivió en el estadio el señalado encuentro para el equipo madrileño, junto al presidente del club, Raúl Martín Presa, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano.

El presidente de la RFEF quiso acompañar al Rayo en su regreso a competición continental 24 años después y el equipo de Iñigo Martínez venció (2-0) al Shkëndija de Macedinia del Norte.

