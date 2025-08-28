Fútbol.- El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se opone a los partidos de liga fuera de Europa

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se opone a los planes de La Liga y la Serie A de disputar partidos de competición doméstica en el extranjero, ya sea en Estados Unidos, en el caso español, o Australia, en el de los italianos, aunque apunta que la UEFA no tiene herramientas legales para impedirlo.

“No estamos contentos pero, por mucho que lo hayamos comprobado legalmente, no tenemos mucho espacio aquí si las federaciones están de acuerdo, y ambas federaciones están de acuerdo”, dijo Ceferin sobre la posibilidad de que LaLiga EA Sports y la Serie A disputen un partido fuera de sus fronteras.

El máximo mandatario de la UEFA comentó que abrirán esta discusión también con “la FIFA y todas las federaciones”, porque no cree que sea “algo bueno” para el fútbol.

“Si es una excepción, bien; si hay una razón, bien. Pero, en principio, los equipos europeos deberían jugar en Europa, porque los aficionados que los apoyan viven en Europa. Es una gran tradición”, añadió.

Declaraciones que llegan después de que LaLiga EA Sports quiera dar a conocer su marca en el extranjero celebrando el partido Villarreal-Barcelona en Miami en el mes de diciembre. Además, la Serie A italiana quiere también celebrar el partido entre el AC Milan y el Como en la ciudad australiana de Perth en el mes de febrero aprovechando que el estadio del Milan se utilizará en esas fechas para los Juegos Olímpicos de Invierno.

Ambos planes requieren la aprobación del organismo rector mundial, la FIFA.