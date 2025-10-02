Fútbol: El presidente del Athletic Club Jon Uriarte comunica su intención de presentarse a las próximas elecciones
MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -
El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, ha comunicado este jueves a la llegada del equipo desde Dortmund al aeropuerto de Loiu su intención de presentarse a las elecciones a la Presidencia y Junta Directiva, que aún no tienen fecha, pero sí previsión de celebrarse a final de temporada.
Más allá de su confianza en el proyecto de club a corto y largo plazo, Uriarte justificó el anuncio por la necesidad de concentrar la atención del club en la temporada deportiva de los primeros equipos profesionales, en un año tan intenso.
Jon Uriarte ganó las pasadas elecciones, celebradas en 2022, con el 46,71% de los votos sobre Iñaki Arechabaleta (33,72%) y Ricardo Barkala (18,13%). Durante su mandato, el Athletic Club ha conseguido levantar la Copa del Rey y clasificarse para competiciones europeas en las últimas dos temporadas, la última para la Liga de Campeones. Además, su junta ha renovado a jugadores como Nico Williams, Mikel Jauregizar, Unai Simón o Dani Vivian.
