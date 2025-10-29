Fútbol.- El proyecto “Futura Afición” es reconocido en la XVI edición de los Premios Corresponsables

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El proyecto educativo 'Futura Afición', puesto en marcha desde LaLiga, a través de su Fundación, ha sido una de las iniciativas reconocidas por el medio de comunicación Corresponsables durante la XVI edición de sus premios anuales. El proyecto, que en este curso desarrolla su undécima temporada, tiene como principal fin promover y fomentar aspectos como el respeto, la deportividad y el juego limpio con el propósito de erradicar la violencia en el fútbol. Todo ello para convertir a los niños y niñas en una futura afición respetuosa y sin violencia.

El galardón se entregó este martes en un acto celebrado en la Universidad Pontificia Comillas, donde se reunieron destacadas organizaciones y empresas comprometidas con la sostenibilidad, la responsabilidad social y la comunicación responsable. Los Premios Corresponsables son los premios más participativos y reconocidos en materia de Sostenibilidad, Responsabilidad Social y ESG, así como de comunicación responsable, y en su edición XVI participaron más de 900 candidaturas, mientras que su Comité Técnico y Jurado, estuvo compuesto por más de 100 académicos de 19 países de habla hispana.

La directora de la Fundación LaLiga, Olga de la Fuente, fue la encargada de recoger el premio, y en su intervención aseguró que este galardón supone "una gran satisfacción" así como "una recompensa al esfuerzo y trabajo" que llevan desarrollando desde hace más de diez años con 'Futura Afición'. "Nos hemos consolidado como un programa de referencia de educación en valores que fomenta la prevención de la violencia en el deporte en general y el fútbol en particular", añadió.

Desde su nacimiento en 2015, 'Futura Afición' ha llegado a alrededor de 96.000 niños y niñas de más de 900 centros educativos de toda España, que han podido aprender y poner en práctica buenas conductas y actitudes deportivas tanto dentro como fuera del terreno de juego, así como mejorar su bienestar físico y emocional. Con este premio, la Fundación LaLiga reafirma su apuesta por la sostenibilidad y la comunicación responsable, así como su compromiso por una cultura basada en la transmisión de valores a través del fútbol, la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la asociación comunitaria.