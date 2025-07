Fútbol: El rapero Snoop Dogg se une al Swansea City como copropietario e "inversor de alto perfil"

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - El Swansea City AFC ha anunciado este jueves que el rapero estadounidense Snoop Dogg, de 53 años, se ha convertido en copropietario y en "inversor de alto perfil" del club tras haber causado "sensación en las redes sociales" durante el lanzamiento de su camiseta como local para la temporada 2025/26. Según indicó en su página web, el famoso cantante "se sube a bordo" del grupo inversor "unos meses después de que el gran futbolista croata Luka Modric se convirtiera en parte del Swansea City". La misma nota de prensa añadió que Snoop Dogg "es reconocido como uno de los raperos más grandes e influyentes de todos los tiempos" y destacó que "ha vendido 35 millones de álbumes en todo el mundo a lo largo de más de 30 años de carrera". Dueño de la discográfica Death Row Records, Snoop Dogg "ha ganado innumerables premios" —recordó la nota— y ha recibido 17 nominaciones a los Premios Grammy. "Siempre ha sentido una profunda pasión por el deporte, y en particular por el fútbol. En su momento, fue embajador de la marca FIFA y ha sido fotografiado con diversas camisetas de equipos a lo largo de los años", recalcó el Swansea City en su comunicado oficial. "La equipación local del Swansea puede ser la última de esa secuencia, pero los vínculos de Snoop con el club serán más profundos que el simple hecho de vestir la famosa camiseta blanca, ya que se convierte oficialmente en miembro del equipo propietario", dijo el texto de prensa. "Esperamos que su presencia internacional y su pasión por el fútbol sean fundamentales para ayudarnos a difundir el nombre del Swansea lo más ampliamente posible y así impulsar nuestro rendimiento comercial y apoyar aún más nuestras aspiraciones como club", puntualizó el comunicado. El mismo texto de prensa resaltó que "para conmemorar" la incorporación del rapero "como parte de la propiedad" del club, se completó y se presentó en sociedad un mural sobre su figura, creado por Hasan Kamil, en la tribuna oeste del Liberty Stadium, casa del Swansea para sus partidos. "Mi amor por el fútbol es bien conocido, pero me parece especial dar el salto a la propiedad del Swansea. La historia del club y la zona me conmovió profundamente. Esta es una ciudad y un club orgullosos de la clase trabajadora. Un grupo desfavorecido que contraataca, como yo", afirmó el propio Snoop Dogg a los medios oficiales de la entidad galesa. "Estoy orgulloso de formar parte del Swansea. Haré todo lo posible por ayudar al club y tengo muchas ganas de conocer a todos mis compañeros de equipo", señaló el cantante mientras que Tom Gorringe, director ejecutivo del Swansea, definió como "muy emocionante" para su club "dar la bienvenida formal a Snoop Dogg como copropietario e inversor". "Su pasión y entusiasmo por el fútbol son bien conocidos, y ha expresado con frecuencia su deseo de involucrarse más en este deporte. Nos complace que crea que formar parte del Swansea es la manera correcta de hacer realidad esa ambición", aseguró Gorringe. "Está entusiasmado con este proyecto y nos ayuda a seguir ampliando el perfil del club ante el público más amplio posible", concluyó el director ejecutivo del club.