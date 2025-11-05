Fútbol. El RC Celta retrasa su vuelo a Zagreb por causas ajenas al club
MADRID, 5 nov. 2025 (Europa Press) - El RC Celta anunció este miércoles que su vuelo a Zagreb (Croacia) para disputar la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga Europa ante el Dinamo Zagreb se ha retrasado "por causas ajenas" al club, que ha tenido que regresar a la Ciudad Deportiva Afouteza para entrenarse a lo largo de la mañana. "Por causas ajenas al Celta, el vuelo previsto con destino a Zagreb no podrá efectuarse esta mañana en el horario inicialmente programado. La expedición celeste regresa a la CD Afouteza, donde llevará a cabo una sesión de entrenamiento durante la mañana", explicó la entidad gallega en una publicación en su cuenta oficial en la red social X. El plan del club sigue siendo viajar este miércoles a Croacia para enfrentarse este jueves al Dinamo Zagreb, por lo que "informará puntualmente en cuanto se disponga de nuevas actualizaciones relativas al desplazamiento".
