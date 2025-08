Fútbol.- El RCD Mallorca vuelve a superar su número de abonados por quinta temporada seguida

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - RCD Mallorca celebró este lunes vivir un "gran momento" a nivel social después de superar por quinta temporada consecutiva su número de abonados, algo que hasta ahora no había logrado la entidad bermellona en su historia. Según informó el club en su página web, en el curso 2020-2021, marcado por la ausencia de público en las gradas y con el equipo en Segunda División, alcanzó los 12.500 abonos y desde entonces, esa cifra no ha parado de crecer con 14.471 en la 2021-2022, ya de vuelta en Primera División, 16.986 en la 2022-2023, 20.779 en la 2023-2024, 22.500 en la 2024-2025 y los 23.044 para esta próxima campaña 2025-2026. El Mallorca recordó que "nunca antes en los últimos 40 años el club había encadenado tantas campañas de aumento de su masa social" y que el máximo era un incremento de tres temporadas consecutivas, experimentado entre la 2004-2005 (13.786) y la 2007-2008 (16.441). En total, el aumento de abonados entre el curso 2020-2021 y el actual ha sido de 10.544, lo que supone cerca de un 85% de incremento. Además, el conjunto balear subrayó que en estas tres últimas temporadas se ha batido récord en cuanto al número de abonos, hasta haber alcanzado la actual cifra histórica de 23.044, con capacidad en el Estadi Mallorca Son Moix para 25.800 espectadores. "Estas cifras reflejan que el mallorquinismo atraviesa un gran momento, que está más vivo que nunca y que no para de crecer curso tras curso. Es la mejor forma de comenzar con la máxima de las ilusiones la segunda campaña de los hombres de Jagoba Arrasate", remarcó el club.