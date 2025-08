Fútbol: El Real Madrid de Xabi Alonso empieza de verdad su proyecto

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - El Real Madrid empezará este lunes su corta pretemporada de cara al primer curso con Xabi Alonso en el banquillo, después de un Mundial de Clubes que no se tomó el técnico vasco como parte de un proyecto nuevo con fichajes y urgencia de campeonar. El equipo blanco cayó en la novedosa cita de la FIFA celebrada en Estados Unidos en la ronda de semifinales contra el París Saint-Germain, teórico favorito aunque en la final se llevó un correctivo del Chelsea. Sin embargo, Alonso dejó claro que aquella derrota pertenecía al final de la temporada 2024-2025. "No es el inicio de la siguiente", apuntó el tolosarra. El inicio es este lunes, cuando los jugadores están convocados para empezar a preparar el nuevo curso. La plantilla pasará el pertinente reconocimiento médico por la mañana y por la tarde ya tendrán un primer entrenamiento en la Ciudad Real Madrid a las 18.00. Alonso hizo autocrítica tras el Mundial pero también fue siempre realista con el torneo, sin tiempo para tocar apenas nada, con un equipo que no terminó a buen rendimiento con Carlo Ancelotti. El preparador ex del Bayer trató de obrar el milagro pero ni las piernas ni las cabezas dieron para el desafío. El PSG, campeón de la Champions, mostró el trabajo que tiene por delante un Alonso que, eso sí, ha podido reforzar al equipo con fichajes. Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y un Franco Mastantuono que será jugador blanco desde el 14 de agosto, cuando cumpla 18 años, parecen una gran forma de rearmarse. La pega del cuadro madrileño pasa por el poco tiempo de descanso, algo más de tres semanas de vacaciones, y la poca pretemporada que podrán hacer, apenas dos semanas, antes del inicio de LaLiga EA Sports. El Madrid trató de aplazar su primer partido liguero, pero el Juez Único de Competiciones Profesionales desestimó su solicitud, con lo que tendrán que jugar contra Osasuna el 19 de agosto. El 15 veces campeón de Europa jugará un único encuentro amistoso de preparación en estos días, contra el WSG Tirol en Austria el 12 de agosto (19.00), y Alonso tendrá que empezar a moldear lo mejor posible a un Madrid que aspira a reconquistar la Liga, ganada por el FC Barcelona el pasado curso, y optar a una nueva Champions. Durante las vacaciones, Vinícius ha dado mucho que hablar, con la siempre recurrente oferta millonaria del fútbol árabe, y el brasileño parece tener la lupa encima. El aficionado blanco exigirá su mejor versión, igual que a un Kylian Mbappé que al menos terminó el pasado curso como Bota de Oro. Alonso tratará de que se entiendan a la perfección, mientras se habla también del futuro de Rodrygo. En el Mundial, el técnico vasco mostró predilección por Arda Güler y Aurélien Tchouaméni, quienes apuntan a vitales en la columna vertebral junto al central Huijsen. El mejor parado del torneo del mes pasado fue el delantero Gonzalo García, quien está por ver si sigue de blanco o si el club, al final, prefiere a Endrick.