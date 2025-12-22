Fútbol.- El Real Madrid, el equipo que más ingresa por derechos audiovisuales de la temporada 2024-25

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Real Madrid es el equipo que más ingresa por derechos audiovisuales de la temporada 2024-25, en concreto, 157,92 millones de euros, de los 1.432 millones que ha repartido LA NACION a los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, según un comunicado.

La patronal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.1. del Real Decreto-ley 5/2015, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, publicó este lunes las cantidades que correspondan a cada club.

Después de los ajustes por el acuerdo del Plan Impulso con CVC, el Real Madrid es la entidad que más recibe por derechos audiovisuales, 157,92 millones, aunque es menos que los casi 160 millones de la 2023-24. El equipo merengue supera así los 156,45 millones que recibe el FC Barcelona, vigente campeón de Primera División y que también percibe menos que el curso anterior (162,49).

Por otro lado, el Atlético es el tercer equipo que más dinero gana con los derechos de televisión, aunque bajando su 'caché' de 117,89 millones de euros a 108,17. Y es que, de los 1.432 millones de euros repartidos -por los 1.498 millones de la temporada anterior-, solo los tres ascendidos y el Girona FC, tras su clasificación a la Champions, han visto crecer sus ingresos audiovisuales.

En LaLiga Hypermotion, la patronal ha repartido 173,30 millones de euros, siendo los que más reciben los tres equipos que descendieron de Primera División. Así, el Cádiz CF percibe 22,62 millones de euros; la UD Almería, 18,80 millones; y el Granada CF, 17,16 millones.

LA NACION recordó que, dentro de las obligaciones aplicables a la temporada 2024-25, está destinar un 2,5% a un Fondo de Compensación del que podrán beneficiarse las entidades deportivas que desciendan a 'Segunda'. Además, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) recibe 6,87 millones y Futbolistas ON, 290.000 euros.