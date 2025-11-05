LA NACION

Fútbol. El Real Madrid hará el 23 de noviembre su Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes

Fútbol. El Real Madrid hará el 23 de noviembre su Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fútbol. El Real Madrid hará el 23 de noviembre su Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes
Fútbol. El Real Madrid hará el 23 de noviembre su Asamblea General Ordinaria de Socios RepresentantesMassimo Paolone - LaPresse via ZUMA Press

MADRID, 5 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Junta Directiva del Real Madrid ha convocado este miércoles a sus socios representantes del periodo comprendido entre el 4 de octubre de 2024 y el 4 de octubre de 2028 a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará de forma presencial y telemática en el pabellón de baloncesto del club merengue en Valdebebas.

"La Asamblea General Ordinaria se celebrará a las 9.00 h, en primera convocatoria, y a las 10.00 h, en segunda si fuera preciso", señaló la entidad blanca. El informe de Florentino Pérez, presidente del club, abrirá el orden del día para luego pasar al examen y la aprobación de la liquidación del presupuesto junto a la memoria, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consolidadas con las empresas participadas correspondientes al ejercicio 2024/25.

El tercer punto del orden del día será examinar y aprobar, en su caso, el presupuesto consolidado de ingresos y gastos, así como el proyecto de actividades para el ejercicio 2025/26. Después se verá la propuesta de cuotas sociales para la temporada 2026/27 y se acabará con ruegos y preguntas.

LA NACION
Más leídas
  1. Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
    1

    Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar

  2. Dos detenidos y 140 kilos de cocaína hallados entre restos calcinados
    2

    Una avioneta narco se estrella en Salta: dos detenidos y 140 kilos de cocaína hallados entre restos calcinados

  3. Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde de Nueva York con duros mensajes
    3

    Nueva York: Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde, Zohran Mamdani, con duros mensajes en redes

  4. Un exGalicia asume como gerente general de Banco Ciudad
    4

    Banco Ciudad incorporó a Bruno Folino como gerente general

Cargando banners ...