Fútbol: el Real Madrid recibe al Villarreal el sábado 4 de octubre y el Barcelona visita el Pizjuán el domingo 5
MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Villarreal el sábado 4 de octubre, a partir de las 21:00 horas, y el FC Barcelona visitará el Ramón Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla el domingo 5, desde las 16:15 horas, en los partidos correspondientes a la octava jornada de LaLiga EA Sports, según anunció este lunes LaLiga. La jornada 8 de LaLiga EA Sports, que no tendrá partido el lunes, empieza el viernes 3 de octubre, con el duelo entre CA Osasuna y Getafe a las 21:00 horas, y termina el domingo 5 con el Atlético de Madrid visitando Balaídos para enfrentarse al RC Celta, a las 21:00 horas.
HORARIOS DE LA JORNADA 8 DE LALIGA EA SPORTS.
-Viernes 3.
CA Osasuna - Getafe CF 21:00.
-Sábado 4.
Real Oviedo - Levante UD 14:00.
Girona FC - Valencia CF 16:15.
Athletic Club - RCD Mallorca 18:30.
Real Madrid - Villarreal CF 21:00.
-Domingo 5.
Deportivo Alavés - Elche CF 14:00.
Sevilla FC - FC Barcelona 16:15.
RCD Espanyol - Real Betis 18:30.
Real Sociedad - Rayo Vallecano 18:30.
RC Celta - Atlético de Madrid 21:00.
