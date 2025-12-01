Fútbol. El Real Madrid se derrumba lejos del Santiago Bernabéu

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press)

El Real Madrid empató (1-1) este domingo ante el Girona FC para sumar su tercer pinchazo consecutivo en LaLiga EA Sports y el cuarto de los últimos cinco encuentros disputados por el equipo merengue, que atraviesa un gran bache tras un mes de noviembre con solo dos triunfos en seis partidos y en el que su poca fiabilidad a domicilio le ha hecho perder el liderato que reafirmó en el Clásico.

El conjunto entrenado por Xabi Alonso era un líder sólido y reforzado por su triunfo sobre el FC Barcelona (2-1) a finales de octubre, pero el Real Madrid 'postClásico' se parece en poco al de esas 10 primeras jornadas ligueras. Y, fundamentalmente, es porque se ha hundido a domicilio.

Después del Clásico, los blancos vencieron con contundencia (4-0), en la que ha sido la última gran alegría madridista en un mes de noviembre negro para el conjunto merengue, que parecen haber replicado el famoso, como lo catalogó Hansi Flick, 'shit november' ('noviembre de mierda') que vivió el Barça la temporada pasada. Desde entonces, el Real Madrid cayó en Anfield (1-0), con Thibaut Courtois evitando una goleada, empató sin goles en Vallecas, acabó 2-2 en Elche sin ir nunca por delante y también se dejó dos puntos en Montilivi tras empezar perdiendo.

Solo venció (3-4) en Atenas al Olympiacos griego, no sin dudas ni sufrimiento, para asentarse en el 'top 8' de la Champions con un 'póker' de Kylian Mbappé, de las pocas buenas noticias de los blancos en las últimas semanas, en las que ha dejado ver problemas de construcción de juego y peligro que afectan a la consistencia de un equipo que era mucho más fiable en el inicio de curso. De hecho, solo ha anotado 15 goles en ocho salidas y ha encajado 10, la mitad de ellos en el derbi ante el Atlético de Madrid (5-2), prueba evidente de este mal rendimiento a domicilio.

Y es que el Real Madrid de Xabi Alonso ha sufrido ya cinco pinchazos en los 19 partidos -14 de Liga y 5 de Champions- de lo que va de curso, con tres empates y dos derrotas, todos ellos como visitante, porque el rendimiento lejos del Bernabéu es su gran asignatura pendiente. Principalmente, a nivel de solidez defensiva, logrando solo una portería a cero en los últimos cinco partidos, pese al gran nivel que está mostrando Courtois y con bajas sensibles en la zaga.

La campaña pasada dejó escapar 22 puntos (4D y 5E), mientras que en la 23-24, en la que conquistó el título de liga, 13.

Además, las sensaciones no son las mejores, principalmente, aunque la efectividad ofensiva haya empeorado, sin balón. El equipo merengue comenzó organizado en la presión, pero en estos tres últimos empates el engranaje se ha desmoronado.

Antes, hasta Vallecas, promediaba 10,3 recuperaciones en campo rival, mientras que en los tres tropiezos la media ha sido de 6,3. Ahora ha permitido 13 remates de los rivales de media, y antes 8,6, y la contundencia también ha bajado, ya que en estos tres empates ha ganado algo más de la mitad (56%) de duelos aéreos, mientras que hasta el 0-0 frente al Rayo era el 71%.

Hasta esos tres empates fuera de casa, el Real Madrid de Xabi Alonso podía presumir de ser el cuarto mejor arranque liguero en la historia del club, pero ahora el frenazo es fuerte y claro. Todavía es mejor que el inicio del conjunto merengue el curso pasado con Carlo Ancelotti, con el que sumaron 4 derrotas y 3 empates en los primeros 19 partidos.

Aunque el arranque del tolosarra sigue siendo igual o mejor que el de los últimos entrenadores que comenzaron una temporada con el Real Madrid. Por ejemplo, el propio Ancelotti en la 2021-22, también con 3 derrotas y 2 empates en una campaña que el club terminó levantando la Liga y la Champions.

El técnico español Julen Lopetegui llegó en el verano de 2018 y apenas duró 14 partidos en el cargo, en los que solo sumó 6 triunfos, mientras que perdió otros 6 y empató 2 encuentros, en el último entrenador que no ha terminado una temporada que había comenzado. Y antes, en la 2015-16, Rafa Benítez también sufrió 6 pinchazos (4E y 2D) y fue destituido en el mes de enero.

Y, este miércoles, los blancos viajan a San Mamés, escenario en el que ya cayeron (2-1) el curso pasado, en la noche en la que Mbappé tocó fondo con un penalti errado, pero que fue un punto de inflexión para el conjunto merengue. Los de Ernesto Valverde siempre son un rival complicado y duro, y llegan tras vencer al Levante y con la necesidad de ganar en casa para seguir mirando hacia arriba.

Ahora, el conjunto merengue, con 33 puntos a 1 del líder FC Barcelona, no puede permitirse un cuarto tropiezo en la carrera por el título y por no mermar más aún su nivel de confianza, en un 2025 en el que ha sufrido 11 pinchazos como visitante (7D y 4E), de los 15 que sufrió en total a domicilio.