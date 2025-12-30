Fútbol. El Real Madrid se entrena en Valdebebas ante miles de aficionados

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - La plantilla del Real Madrid se dio este martes un baño de masas en el entrenamiento de puertas abiertas celebrado en el estadio Alfredo Di Stéfano de la ciudad deportiva blanca, ante más de 4.000 aficionados que llenaron las gradas. En su penúltima sesión del año, el Real Madrid cambió los habituales campos 1 y 2 de Valdebebas por el Di Stéfano, arropado por miles de aficionados madridistas que respondieron a la llamada del club en el entrenamiento de puertas abiertas. Bajo un potente sol de invierno, los pupilos de Xabi Alonso, al que se le vio muy activo e imprimiendo mucha intensidad, siguieron preparando su primer partido de 2026 el próximo 4 de enero, a las 16.15 horas, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Después de una pequeña activación en el interior de las instalaciones, los jugadores realizaron rondos y posesiones en dimensiones reducidas. Para, más tarde, hacer vibrar a la grada con transiciones ataque-defensa y pequeños partidos de cinco contra cinco. Esta sesión contó con la presencia de los canteranos Joan Martínez, Thiago Pitarch y David Jiménez; mientras que Xabi Alonso no pudo contar con Brahim Díaz, en la Copa África con Marruecos; ni con los lesionados Dani Carvajal, Éder Militao y Trent Alexander-Arnold. Un entrenamiento que también fue especial para la plantilla. "Es un día muy ilusionante. Es una emoción tremenda ver a los niños con mucha ilusión y con una sonrisa junto a la familia", expresó Fede Valverde en declaraciones publicadas por el club en su página web. Por su parte, Vinícius Júnior, que recibió una sonora pitada en el último partido disputado en el Santiago Bernabéu, defendió que "este día es más especial cada año". "Sabemos que tenemos que mejorar. Sigo aprendiendo mucho de este club y de esta afición. No tenemos dudas de que vamos a volver a ganar otra vez y a estar en el 'top'. Así es el Real Madrid: exige mucho y nosotros sabemos dónde estamos", agregó. Palabras que también recogió Thibaut Courtois. "Es una alegría ver a los aficionados aquí, que muchas veces no tienen la oportunidad de vernos entrenar. En el 2025 no obtuvimos un trofeo y esa es la espina que nos queda. Queremos volver a darle alegrías a la afición en el 2026 y queremos seguir ganando como equipo", afirmó. "Ha sido un muy buen día para nosotros al ver a nuestra afición. Necesitamos esa intensidad en los entrenamientos para preparar el partido contra el Betis y la Supercopa. Ha sido un buen entrenamiento y mucho mejor por la afición. Queremos seguir ganando títulos, que los aficionados se lo merecen", comentó Jude Bellingham, en un día en el que la plantilla también recibió la visita del ex jugador merengue Lucas Vázquez.