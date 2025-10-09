Fútbol. El Real Oviedo destituye al técnico serbio Veljko Paunovic

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) - El Real Oviedo confirmó este jueves la destitución de su técnico, el serbio Veljko Paunovic, el primero que sufre un despido esta temporada en LaLiga EA Sports y después de un mal arranque de campeonato con dos victorias y seis derrotas, aunque no ocupa puestos de descenso a LaLiga Hypermotion.

“El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Veljko Paunovic como entrenador del primer equipo. El técnico azul, con contrato hasta el 30 de junio de 2026, deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona”, indicó el conjunto asturiano en un comunicado en su página web.

El Real Oviedo expresó “su agradecimiento” a Veljko Paunovic y a su cuerpo técnico “por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo” y recordó que bajo su dirección “logró el tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo”.

“Desde el club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales”, sentenció.

El equipo ovetense eligió al exfutbolista serbio, que pasó por el club como jugador en 2001, como relevo de Javi Calleja, destituido a finales del pasado mes de marzo cuando el Oviedo marchaba sexto clasificado de LaLiga Hypermotion y atravesaba una mala racha de resultados y juego.

Paunovic enderezó el rumbo con los 10 últimos partidos de la liga regular sin perder, con siete victorias y tres empates, para pelear hasta el final por el ascenso directo, aunque finalmente tuvo que jugar el 'playoff' donde se deshizo de la UD Almería y del CD Mirandés, el único que le pudo derrotar en 14 encuentros, para devolver al conjunto carbayón a Primera 24 años después, lo que valió que firmase un nuevo contrato hasta 2026.

Sin embargo, su inicio en LaLiga EA Sports no fue el deseado, algo perjudicado también por un calendario que le llevó a enfrentarse al Villarreal CF, al Real Madrid y al FC Barcelona en las seis primeras jornadas. Al final, la derrota, la sexta en ocho partidos, del pasado fin de semana en el Carlos Tartiere ante un rival directo como el Levante UD (0-2) le ha terminado por condenar a la destitución pese a estar fuera de los puestos de descenso con seis puntos gracias a sus victorias ante la Real Sociedad (1-0) y el Valencia CF (1-2).