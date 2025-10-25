LA NACION

Fútbol. El riojano César Soto Grado arbitrará el Clásico de este domingo entre el Real Madrid y el FC Barcelona

MADRID, 25 Oct. 2025 (Europa Press) -

El colegiado riojano César Soto Grado ha sido el designado para dirigir este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu el Clásico de LaLiga EA Sports 2025-2026 entre el Real Madrid y el FC Barcelona, según ha confirmado este sábado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Soto Grado, de 45 años, pitará el segundo partido de su carrera entre el conjunto madridista y el blaugrana después de hacerlo en la temporada 23-24, también en el Santiago Bernabéu, con victoria del equipo local por 3-2.

El riojano ha pitado al Real Madrid en 22 ocasiones, 20 en el campeonato doméstico, la final de la Supercopa de 2022 ante el Athletic Club y una en Copa del Rey, con 14 triunfos madridistas, dos derrotas y seis empates; mientras que 14, una de ellas en la Copa del Rey, han sido las veces que lo ha hecho con el FC Barcelona, con seis victorias, cinco empates y tres derrotas.

César Soto Grado estará asistido en las bandas por Carlos Álvarez y David Becerril, y en la sala VOR, al frente del VAR estará el gallego Javier Iglesias Villanueva, con el andaluz Mario Melero López como AVAR.

