Fútbol: el seleccionador de marruecos, regragui, dimite en vísperas del mundial

RABAT, 5 mar (Reuters) - El seleccionador de Marruecos, Walid Regragui, dimitió el jueves, a pocos meses del inicio ‌del Mundial, poniendo fin a ‌semanas ⁠de especulaciones sobre su futuro.

Regragui llevó a Marruecos a las semifinales del Mundial de Qatar en 2022 y también estuvo al mando ​en enero, ⁠cuando Marruecos ⁠perdió la final de la Copa Africana de Naciones, pero ha dimitido alegando agotamiento.

De ​acuerdo a reportes de prensa, Mohamed Ouahbi asumirá el cargo de seleccionador. ‌Ouahbi estuvo al frente del equipo de Marruecos ​que ganó la Copa del ​Mundo Sub-20 en Chile el año pasado.

Regragui, de 50 años, había sido objeto de críticas por parte de los aficionados a pesar de su brillante historial de 36 victorias en 49 partidos, con ocho empates y solo cinco derrotas desde que asumió el cargo ​en septiembre de 2022.

Durante ese tiempo, Marruecos logró el mejor resultado de un país africano en la Copa ⁠del Mundo y estableció un récord mundial de victorias consecutivas de una selección nacional, con un total ‌de 19 entre junio de 2024 y diciembre.

Según múltiples reportes, Regragui había querido dimitir después de que Marruecos perdiera una controvertida final de la Copa de Naciones ante Senegal en enero, en un torneo que organizó y en el que esperaba poner fin a 50 años sin éxitos en el torneo continental.

Afirmó que estaba agotado ‌tras casi cuatro años en el cargo, pero le convencieron para que retrasara su decisión ⁠hasta que Marruecos encontrara un sucesor.

Marruecos disputará dos partidos amistosos a finales ‌de este mes como preparación para la Copa del Mundo, que ⁠comienza en junio. Se enfrentará a Ecuador en Madrid ⁠el 27 de marzo y a Paraguay en Lens, Francia, cuatro días después.

En el Mundial, Marruecos competirá en el Grupo C con Brasil, Escocia y Haití.

En un mensaje a Regragui en las redes sociales, el capitán de Marruecos, Achraf Hakimi, dijo: "Gracias ‌por el increíble trabajo que has ​realizado al frente de la selección marroquí. Tu liderazgo, pasión y visión han inspirado no solo a los jugadores, sino también a todo un país y a millones de aficionados en todo el mundo". (Escrito por ‌Mark Gleeson en Ciudad del Cabo. Editado en español por Javier Leira)