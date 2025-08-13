Fútbol: El Sevilla no ve "ninguna tragedia" con las inscripciones y busca "la fórmula de bueno, bonito y barato"
MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -
El director de fútbol profesional del Sevilla FC, Antonio Cordón,
repasó este miércoles la situación del club andaluz en el tema de
entradas, salidas y las inscripciones en LaLiga EA Sports en la
semana del inicio de la competición, donde apuntó que no ve "ninguna
tragedia" sino la situación de la gran mayoría. "Se aproxima el final del verano y empezarán los movimientos para la
mayoría de los clubes, hay que estar preparados para dos semanas muy
intensas, estoy ilusionado con ello", analizó Cordón en rueda de
prensa sobre las operaciones del Sevilla, en declaraciones que recoge
la web oficial del club.
"Hay conversaciones abiertas por muchos jugadores, el Sevilla sigue
siendo un club donde muchos clubes miran a sus futbolistas, la marca
Sevilla está ahí. Seguro que algunas acabarán cerrándose y llegaremos
a los objetivos que nos hemos marcado. Y después toca reforzar con la
fórmula de bueno, bonito y barato, estoy seguro de que lo vamos a
conseguir", añadió el directivo.
Cordón apuntó que apuestan por la sensatez para solucionar todos los
casos y se mostró "tranquilo e ilusionado" sobre el tema de las
inscripciones de los futbolistas. "Queda tiempo, yo miro al final del
verano, al 1 de septiembre. Estamos trabajando porque cada día
cambia, todo es muy dinámico y surgen cosas muy rápidas", dijo.
"Iremos a San Mamés con lo que haga falta, jugarán 11 contra 11 y
estamos ilusionados. Trabajamos para llegar con un buen equipo a San
Mamés, tenemos bajas por lesiones, que son normales en las
pretemporadas, pero no estoy preocupado, estoy tranquilo e
ilusionado. No es ninguna tragedia, hablamos con el entrenador todos
los días y está tranquilo", añadió.
El director deportivo del Sevilla apuntó que muchos clubes están en
la misma situación. "Sabíamos que esto se iba a dar. Lo importante no
es dónde estamos sino dónde queremos estar. Ahora hacemos fuerza de
grupo, confiamos en la fuerza del vestuario. Esperaba esta situación,
casi todos los equipos están en circunstancias parecidas, debe haber
como 70 no inscritos", apuntó.
"Tenemos que vender activos del club, hay jugadores con salarios
importantes y estamos trabajando para buscar soluciones en buena
sintonía con ellos. Haciéndolo así se llegará a buen puerto. Estamos
convencidos que los jugadores serán inscritos antes de que llegue el
1 de septiembre", añadió como clave.
