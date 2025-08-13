Fútbol: El Sevilla no ve "ninguna tragedia" con las inscripciones y busca "la fórmula de bueno, bonito y barato"

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

El director de fútbol profesional del Sevilla FC, Antonio Cordón,

repasó este miércoles la situación del club andaluz en el tema de

entradas, salidas y las inscripciones en LaLiga EA Sports en la

semana del inicio de la competición, donde apuntó que no ve "ninguna

tragedia" sino la situación de la gran mayoría. "Se aproxima el final del verano y empezarán los movimientos para la

mayoría de los clubes, hay que estar preparados para dos semanas muy

intensas, estoy ilusionado con ello", analizó Cordón en rueda de

prensa sobre las operaciones del Sevilla, en declaraciones que recoge

la web oficial del club.

"Hay conversaciones abiertas por muchos jugadores, el Sevilla sigue

siendo un club donde muchos clubes miran a sus futbolistas, la marca

Sevilla está ahí. Seguro que algunas acabarán cerrándose y llegaremos

a los objetivos que nos hemos marcado. Y después toca reforzar con la

fórmula de bueno, bonito y barato, estoy seguro de que lo vamos a

conseguir", añadió el directivo.

Cordón apuntó que apuestan por la sensatez para solucionar todos los

casos y se mostró "tranquilo e ilusionado" sobre el tema de las

inscripciones de los futbolistas. "Queda tiempo, yo miro al final del

verano, al 1 de septiembre. Estamos trabajando porque cada día

cambia, todo es muy dinámico y surgen cosas muy rápidas", dijo.

"Iremos a San Mamés con lo que haga falta, jugarán 11 contra 11 y

estamos ilusionados. Trabajamos para llegar con un buen equipo a San

Mamés, tenemos bajas por lesiones, que son normales en las

pretemporadas, pero no estoy preocupado, estoy tranquilo e

ilusionado. No es ninguna tragedia, hablamos con el entrenador todos

los días y está tranquilo", añadió.

El director deportivo del Sevilla apuntó que muchos clubes están en

la misma situación. "Sabíamos que esto se iba a dar. Lo importante no

es dónde estamos sino dónde queremos estar. Ahora hacemos fuerza de

grupo, confiamos en la fuerza del vestuario. Esperaba esta situación,

casi todos los equipos están en circunstancias parecidas, debe haber

como 70 no inscritos", apuntó.

"Tenemos que vender activos del club, hay jugadores con salarios

importantes y estamos trabajando para buscar soluciones en buena

sintonía con ellos. Haciéndolo así se llegará a buen puerto. Estamos

convencidos que los jugadores serán inscritos antes de que llegue el

1 de septiembre", añadió como clave.