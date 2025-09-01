Fútbol: El Sevilla traspasa a Lukebakio al Benfica y se refuerza con Alexis Sánchez, Fabio Cardoso y Batista Mendy

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) - El Sevilla FC confirmó este lunes haber alcanzado un acuerdo con el SL Benfica portugués para traspasarle el delantero belga Dodi Lukebakio, que firma por el equipo lisboeta hasta el 30 de junio de 2030, mientras que anunció los refuerzos del delantero chileno Alexis Sánchez, el defensa portugués Fabio Cardoso y del centrocampista Baptista Mendy.

Lukebakio llegó al conjunto hispalense en el verano de 2023 procedente del Hertha Berlín alemán y se marcha tras disputar 68 encuentros oficiales, repartidos en 63 de LaLiga EA Sports, cuatro de la Liga de Campeones y uno de la Copa del Rey, con 17 goles anotados, todos ellos en liga.

"El Sevilla FC quiere agradecer a Dodi Lukebakio su esfuerzo y trabajo en estos dos años y desearle la mejor de las suertes en esta nueva etapa profesional", remarcó el equipo andaluz en un comunicado en su página web.

Además, el Sevilla FC anunció tres refuerzos, uno de ellos el del delantero chileno Alexis Sánchez, que firma una temporada procedente del Udinese italiano y que retorna así al fútbol español tras su paso por el FC Barcelona entre 2011 y 2014.

Otro refuerzo sevillista es el del central portugués Fábio Rafael Rodrigues Cardoso, que firma por dos temporadas y que llega procedente del Oporto FC portugués, que el año pasado le tuvo cedido en el Al-Ain FC de Emiratos Árabes.

También llega al conjunto que entrena Matías Almeyda el centrocampista francés de 25 años Batista Mendy, en este caso tras llegar a un acuerdo con el Trabzonspor Kulübü turco para su cesión, con posterior opción de compra.

Finalmente, el Sevilla FC anunció igualmente que el defensa brasileño Marcao y el centrocampista suizo Djibril Sow hasta extendido sus respectivos contratos por una temporada, hasta 2028 en el caso del primero, y hasta 2029, en el del segundo.

"De este modo, la entidad quiere agradecer la sensibilidad de dichos futbolistas para ayudar al club, así como también la de Adnan Januzaj", remarcó el equipo andaluz, después de que ambos se bajasen el sueldo para ayudar a las inscripciones de otros futbolistas.

Además, el nigeriano Kelechi Iheanacho rescindió el contrato que le viculaba al Sevilla hasta el 30 de junio de 2026.