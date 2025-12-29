Fútbol.- El sorteo de la Copa del Rey Juvenil 2025/26 tendrá lugar el 7 de enero

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - El sorteo de la 74ª edición de la Copa del Rey Juvenil de fútbol se celebrará el próximo miércoles 7 de enero a partir de las 17.30 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde los 32 equipos participantes conocerán su hoja de ruta en el torneo. La competición contará con cinco bombos de los que saldrán los emparejamientos de las distintas eliminatorias, en una edición que reunirá a los mejores equipos de la División de Honor Juvenil. De los siete grupos existentes en la máxima categoría juvenil, se han clasificado para disputar el torneo los equipos que ocupan las posiciones primera a cuarta de cada grupo, así como los cuatro mejores quintos, completando así el cuadro de 32 participantes. El FC Barcelona defenderá el título conquistado en la pasada edición, celebrada en Extremadura, donde se proclamó campeón de la Copa del Rey Juvenil. La competición arrancará los días 17 y 18 de enero con la disputa de los dieciseisavos de final, mientras que los octavos se jugarán el 28 del mismo mes y los cuartos de final el 11 de febrero. La Final Four del torneo, que decidirá al campeón de la edición 2025/26, se celebrará entre los días 11 y 14 de marzo, poniendo el broche final a una de las competiciones más destacadas del fútbol formativo nacional.