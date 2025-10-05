Fútbol. El Sporting de Gijón destituye a su técnico Asier Garitano

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Real Sporting de Gijón anunció este domingo por la noche la destitución del técnico vasco Asier Garitano después de la derrota este mismo domingo en la octava jornada de LaLiga Hypermotion.

"El Real Sporting de Gijón anuncia la destitución de Asier Garitano como entrenador del primer equipo. El club agradece a Asier y a su cuerpo técnico la importante labor realizada en el tramo final de la temporada 2024/25 y todo el trabajo de los últimos meses", dice el club asturiano en un comunicado oficial.

El cuadro rojiblanco perdió este domingo su quinto encuentro consecutivo, un 3-1 contra el Castellón, para quedarse con nueve puntos, en decimocuarta posición pero solo un punto por encima del descenso.

"El Real Sporting trabaja para confirmar el nuevo cuerpo técnico que dirija al primer equipo", añade la nota sobre el despido de un Garitano que llegó a Gijón en abril de 2025.