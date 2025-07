Fútbol: El sueco Viktor Gyokeres, nuevo delantero del Arsenal

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - El delantero internacional sueco Viktor Gyokeres se convirtió este sábado en nuevo jugador del Arsenal, procedente del Sporting de Lisboa, donde firmó 97 goles en 102 partidos y dejó un ingreso de unos 70 millones de euros. "Estamos encantados de anunciar que el internacional sueco Viktor Gyokeres ha firmado con nosotros con un contrato de largo plazo", anunció el club de Londres, sin mencionar la millonada que, según los medios ingleses, desembolsó por el delantero. El contrato, por cinco años, convierte a Gyokeres en la nueva referencia ofensiva para el técnico español Mikel Arteta, quien busca reconquistar una Premier para los 'gunners' que no ganan desde 2004. Con sus 39 goles la pasada campaña en el Sporting, el sueco estuvo hasta la última jornada peleando por la Bota de Oro. Gyokeres fue clave en las dos últimas ligas conquistadas por el equipo de Lisboa, y su pegada se traslada también a la selección de Suecia, con la que ha anotado 12 goles en sus últimos 17 partidos. Nacido en Estocolmo, Gyokeres comenzó su carrera en el IF Brommapojkarna, haciendo su debut absoluto a los 17 años. En enero de 2018, el goleador sueco se unió a Brighton, y estuvo cedido en Swansea City, St. Pauli y Coventry City, mudándose a los 'Sky Blues' de forma permanente en 2021 y ayudándolos a llegar a la final del Championship Play Off en 2023. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Viktor Gyökeres al club. Su regularidad en el rendimiento y su disponibilidad han sido excepcionales, y sus aportaciones goleadoras hablan por sí solas", dijo Arteta, en el comunicado del fichaje de su nuevo número 14. "Viktor posee muchísimas cualidades. Es rápido y potente en ataque, con una increíble cantidad de goles tanto a nivel de club como internacional. Aporta una puntería precisa con una alta tasa de conversión de ocasiones, y su inteligente movimiento dentro del área lo convierte en una amenaza constante", añadió.