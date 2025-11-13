Fútbol. El técnico italiano Roberto Mancini, nuevo entrenador del Al-Sadd catarí

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El técnico italiano Roberto Mancini, campeón de Europa al frente de la selección de Italia en la EURO 2020, fue nombrado este jueves nuevo entrenador del Al-Sadd SC catarí, club con el que firma por las próximas dos temporadas y media.

Según un mensaje de la entidad asiática en redes sociales, el preparador italiano, de 60 años, será el nuevo entrenador del Al-Sadd, equipo que dirigió el español Xavi Hernández entre 2019 y 2021, antes de firmar por el FC Barcelona.

Mancini ficha dos temporadas y media por la entidad asiática después de ser cesado como seleccionador de Arabia Saudí hace un año, después de firmar en agosto de 2023. Este fue el trabajo posterior a su experiencia al frente del combinado nacional italiano, con el que conquistó la Eurocopa en 2021.

También entrenó al Inter de Milán, con el que levantó tres títulos de la Serie A, una Coppa y dos Supercopa de Italia, y al Manchester City, para ganar la Premier League en 2012, más de 40 años después del último título de Liga del conjunto 'citizen'.