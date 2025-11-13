Fútbol. El tío de Luis Rubiales, detenido tras lanzarle huevos en la presentación de su libro

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Luis Rubén Rubiales, tío del exfutbolista Luis Manuel Rubiales, ha sido detenido este jueves por la Policía Nacional tras lanzarle huevos en la presentación de su libro, aunque sin impactar del todo en el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, los agentes se han personado en el lugar de los hechos tras el aviso de que una persona estaba arrojando huevos al exfutbolista. Con su lanzamiento, el detenido ha dañado una pantalla que se encontraba en la parte de detrás.

Luego la Policía ha procedido a su detención por un presunto delito de daños. El suceso ha ocurrido en el Espacio Eventize de Madrid al inicio de la presentación de 'Matar a Rubiales' (edit. Última Línea), donde el expresidente expone su versión del beso no consentido que dio a Jenni Hermoso y denuncia una conspiración mediática y política en su contra.

El exmandatario se levantó y fue hacia el agresor, siendo frenado por varios asistentes al evento. El espontáneo se marchó de inmediato bajo reprimendas de algunos testigos, pero al salir de dicha sala fue parado por los agentes de la Policía Nacional.