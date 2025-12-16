Fútbol.- El uruguayo Guillermo Almada deja el Real Valladolid para dirigir al Real Oviedo

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - El entrenador uruguayo Guillermo Almada se convirtió este martes en el nuevo técnico del Real Oviedo, club al que llega procedente del Real Valladolid de LaLiga Hypermotion y como sustituto del destituido Luis Carrión en busca de luchar por la permanencia en LaLiga EA Sports. "El Real Oviedo y el Real Valladolid han alcanzado un acuerdo por el traspaso de los derechos federativos de Guillermo Almada para que el uruguayo se convierta en nuevo entrenador del primer equipo hasta final de temporada", confirmó el equipo asturiano. Por su parte, el Valladolid, al que Almada dirigió durante 18 encuentros y le tenía décimo clasificado a cuatro puntos de los puestos de 'playoff' y a ocho del ascenso directo, le agradeció "su desempeño" y le deseó "la mejor de las suertes en esta nueva etapa personal y profesional". Almada aterriza en Oviedo después de una larga carrera en los banquillos con experiencias en el River Plate de Montevideo, el Barcelona ecuatoriano, el Santos Laguna y el Pachuca mexicanos, este último con el que ganó la Champions de la CONCACAF en 2024. Ahora, el uruguayo se convierte en el tercer entrenador del conjunto asturiano tras el serbio Veljko Paunovic, que fue el encargado de devolverle a Primera División tras 25 años, y Luis Carrión, con la misión de sacarle de la zona de descenso que ocupa en la actualidad como penúltimo con 10 puntos, a cinco de la salvación, con sólo dos triunfos, el último el pasado 30 de septiembre ante el Valencia CF (1-2).