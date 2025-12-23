Fútbol.- El Valencia abre un 'Experience Center' para vivir el Hospitality del Nou Mestalla

BARCELONA, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Valencia CF ha anunciado este martes la apertura oficial de su 'Experience Center', un espacio innovador donde los aficionados valencianistas podrán conocer de primera mano las distintas experiencias y servicios que formarán parte de la oferta de Hospitality del Nou Mestalla.

El 'Experience Center' está situado en la Avenida de Suècia, 17, frente al actual acceso a la tribuna principal del Camp de Mestalla. Está diseñado como la oficina comercial para la venta de la oferta de Hospitality, además de ser un espacio estratégico para el club, donde se desarrollarán importantes hitos y se mantendrá una actividad viva y dinámica de manera continua.

Se trata de un punto de encuentro exclusivo, que combina tecnología con un enfoque inmersivo, en el cual se puede experimentar de lleno lo que se vivirá en el Nou Mestalla. Además, los clientes potenciales e interesados podrán, mediante visitas personalizadas y concertadas, ver, tocar y sentir las distintas estancias premium y los servicios de valor añadido de dicha oferta.

La apertura oficial del 'Experience Center' se enmarca dentro de la continuada comercialización de la oferta de Hospitality, y reafirma el compromiso del club valencianista con la innovación y la excelencia en la experiencia del aficionado, posicionando al Nou Mestalla como un recinto de referencia, que cumplirá con todos los estándares exigidos para formar parte de la "Elite Stadia List" de la UEFA.