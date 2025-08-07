Fútbol: El Valencia CF incorpora al francés Baptiste Santamaria para las próximas dos temporadas

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Valencia CF ha alcanzado este jueves un acuerdo con el Stade de Rennes para la incorporación hasta junio de 2027 del jugador francés Baptiste Santamaria, centrocampista de 30 años y que sobre todo "destaca por sus características defensivas".

Nacido el 9 de marzo de 1995 en Saint-Doulchard (Francia), Santamaria llega al equipo 'che' "para reforzar el centro del campo, donde destaca por sus características defensivas, siendo un jugador capaz de aportar equilibrio, recuperación de balón, orden táctico, un alto ritmo físico y participar en la distribución del juego", según el comunicado oficial.

"El nuevo jugador del Valencia CF comenzó su carrera profesional en el Tours FC de la segunda división francesa y desde su salto en 2016 al Angers SCO, donde jugó cuatro temporadas, se consolidó como uno de los centrocampistas más destacados de su país", indicó la nota de prensa.

El mismo comunicado subrayó que Santamaria "dio el salto posteriormente a la Bundesliga con el SC Freiburg antes de regresar a Francia en 2021 para jugar en el Stade Rennais FC, equipo en el que ha jugado 127 partidos oficiales, y en la segunda mitad de la temporada pasada, su etapa más reciente, jugó cedido en el OGC Nice".

Por último, la entidad valencianista indicó que Santamaria "será presentado próximamente ante los medios de comunicación".

Por su parte, el Stade Rennais puntualizó en otra nota de prensa que "en el Valencia se reencontrará con el exdefensa rojinegro Dimitri Foulquier".