Fútbol: El Valencia CF se hace con la cesión del delantero argentino Lucas Beltrán
MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Valencia CF hizo un movimiento en el último día de mercado de fichajes de este lunes, el de la cesión del delantero argentino Lucas Beltrán, que llega en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2026 procedente de la Fiorentina italiana.
El atacante, de 24 años, "destaca como un delantero móvil, asociativo y completo, con capacidad para atacar los espacios, dinamizar el ataque y generar peligro en distintas situaciones del juego", según detalló el conjunto 'che', que considera que "aportará versatilidad, recursos y competitividad, complementando la delantera" del equipo que dirige Carlos Corberán.
Beltrán deja la Fiorentina tras disputar un total de 98 partidos oficiales en los que ha firmado 16 goles, aunque tan sólo seis en la pasada campaña 2024-2025, números inferiores a los de su primer año cuando anotó diez entre Serie A y Conference League.
