Fútbol. El Valencia contrata a Telefónica para diseñar y desarrollar la infraestructura tecnológica del nuevo Mestalla

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press)

El Valencia CF ha contratado a Telefónica para diseñar y desarrollar la infraestructura tecnológica del Nou Mestalla, el futuro estadio del equipo, según ha informado en un comunicado la teleco, que no ha detallado el importe del acuerdo.

Telefónica también asumirá la gestión de la conectividad de todo el recinto y, según ha indicado, el inicio del proyecto supone la implantación de la red LAN (local area network, por sus siglas en inglés), la cual permitirá dotar al estadio de una estructura de comunicaciones internas capaz de soportar la operación diaria de la infraestructura y la gestión de sus sistemas críticos.

A ello se suma el despliegue de una red wifi de "alta capacidad", diseñada para ofrecer cobertura a decenas de miles de usuarios de forma simultánea y garantizar una "experiencia digital fluida" en zonas comunes, gradas y áreas operativas.

Telefónica también desarrollará el sistema de ciberseguridad del estadio, una tarea en la que empleará herramientas avanzadas de monitorización, protección de datos y respuesta ante amenazas para preservar la integridad de los servicios digitales que formarán parte del Nou Mestalla.

"La integración de estas soluciones permitirá optimizar la gestión del recinto, impulsar nuevos servicios digitales para los aficionados y abrir oportunidades de desarrollo de modelos de negocio basados en tecnología, reforzando el crecimiento del club y su competitividad en el sector deportivo y de entretenimiento", ha añadido la teleco presidida por Marc Murtra.

No obstante, estas primeras actuaciones forman parte de un marco de colaboración más amplio que permitirá incorporar de forma progresiva nuevas soluciones tecnológicas en función de las necesidades del estadio.

"Este acuerdo representa un hito clave para el Nou Mestalla, que suma un nuevo aliado de reconocido prestigio. Telefónica es una compañía líder a nivel mundial y con una gran visión de futuro. Contar con su respaldo nos permitirá ofrecer los más altos estándares en materia de tecnología a todos los valencianistas", ha resaltado el director general del Valencia Club de Fútbol, Javier Solís.

Por su parte, Telefónica ha remarcado el "orgullo" que supone que el equipo 'che' haya elegido a la compañía para el proyecto de digitalización de su nuevo estadio.