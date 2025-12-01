Fútbol. El vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea pitará el Barça-Atlético

BARCELONA, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea arbitrará el partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga EA Sports entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou (21.00 horas).

De Burgos Bengoetxea tendrá como asistentes a Iker De Francisco y Asier Pérez De Mendiola, mientras que el cuarto árbitro será Antonio Sánchez y, en el VAR, estará el asturiano Pablo González Fuertes con el gallego Javier Iglesias Villanueva como AVAR.

Será la cuarta ocasión en que De Burgos Bengoetxea pite un partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid. La primera vez fue en el duelo de ida de la semifinal de la Copa del Rey 2016/17, con un 1-2 para los blaugranas en Madrid.

Mucho más recientes son la segunda y tercera vez en que pitó a ambos conjuntos, con un 1-2 en Barcelona en el duelo de la 18ª jornada de Liga 2024/25 y, el último, el triunfo por 2-4 del Barça a domicilio en el duelo de vuelta de la pasada edición liguera.